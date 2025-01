お留守番も安心。ワンちゃんのムダ吠えを防止する音楽アプリ

愛犬のためのリラックス音楽「One by One Music」モバイルアプリの事前予約受付中

One by One Musicは、愛犬のためのリラックス音楽「One by One Music」モバイルアプリの事前予約を開始した。

忙しない日常の中でペットは癒しの存在だが、長時間の留守番や運動不足のストレスからムダ吠えや破壊行動を起こすことがある。One by One Musicは、ペットの分離不安症などの精神疾患を解消するため、東京藝術大学芸大作曲科の卒業生や医大生、獣医師と共同研究し、ペット向けのリラックス音楽を開発している。留守中などに音楽を流すことで愛犬のストレスが緩和され、問題行動の改善効果が期待できる。

現在はWebサイトでPC版のサービスを提供しており、iOSに対応したモバイルアプリを近日リリースする予定だ。モバイルアプリ版では、「朝」や「お昼寝時」、「夜ごはん」、「お休み前」など、利用シーンに応じて最適な音楽を選択できる機能を搭載する。また、バックグラウンド再生により、音楽を流しながらほかの作業も可能だ。

個人プランは月額980円で30日の無料お試し期間付き。収益の一部は動物愛護の活動に寄付される。また、動物愛護施設や里親向けの無料プランもある。