早く使わせてぇ…　OpenAIが動画AI「Sora」提供開始も、アクセス多すぎでアカウント作成できず

OpenAIは現地時間12月9日、動画生成AI「Sora」の一般提供を開始した。テキストプロンプト(指示文)から動画を生成するほか、静止画の動画化や既存動画のリミックスなど、多彩な機能を備えている。

Our holiday gift to you: Sora is here. https://t.co/UhdmYuGHtTpic.twitter.com/ljoruQsfO0