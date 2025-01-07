HHKB Studio-Monitorセットが25個限定で19％OFFなど
HHKB数量限定福袋セットが特売中！ PFUダイレクト新春初売りは1月13日まで
2025年01月07日 18時00分更新
数量限定の福袋形式で特価！
PFUは2025年1月13日(月)24:00まで、直販サイトのPFUダイレクトにて新春初売りを開催中。たかしまてつをイラスト入りウッドパームレストほか、数量限定の福袋などを限定セットを初売り価格で販売している。
対象は下記の通り。
たかしまてつをイラスト入り「タイピングベッド」
・2025年の干支 巳（HHKB専用オプション）……限定10個、4950円
2025年福袋セット 数量限定
・HHKB Studio - Monitor セット（HHKB Studio＋RICOH Light Monitor 150BW＋風呂敷）……限定25個（各色）、初売り価格11万円（通常価格から19％OFF）
・HHKB 3色団子セット（HHKB Professional HYBRID Type-S 日/無刻印 雪＋キートップセット桜＋キートップセット山葵）……限定5個、初売り価格4万3800円（通常価格から25％OFF）
・HHKB Professional Classicセット（HHKB Professional Classic 英/無刻印＋キートップセット英 中央印字）……限定25個（各色）、初売り価格2万4800円（通常価格から32％OFF）
・亀甲名栗木製パームレスト＆キーボードルーフセット……限定5個（各色）、初売り価格3万5000円（通常価格から17％OFF）
・ScanSnap iX1600断裁機セット（ScanSnap iX1600＋断裁機 200DX＋Pfeiffer Monitor Platform）……限定25個、初売り価格7万9800円（通常価格から25％OFF）