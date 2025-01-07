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HHKB Studio-Monitorセットが25個限定で19％OFFなど

HHKB数量限定福袋セットが特売中！ PFUダイレクト新春初売りは1月13日まで

2025年01月07日 18時00分更新

文● ASCII

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PFUダイレクト新春初売りは2025年1月13日(月)24時まで

数量限定の福袋形式で特価！

　PFUは2025年1月13日(月)24:00まで、直販サイトのPFUダイレクトにて新春初売りを開催中。たかしまてつをイラスト入りウッドパームレストほか、数量限定の福袋などを限定セットを初売り価格で販売している。

　対象は下記の通り。

たかしまてつをイラスト入り「タイピングベッド」
・2025年の干支 巳（HHKB専用オプション）……限定10個、4950円

2025年福袋セット 数量限定
・HHKB Studio - Monitor セット（HHKB Studio＋RICOH Light Monitor 150BW＋風呂敷）……限定25個（各色）、初売り価格11万円（通常価格から19％OFF）
・HHKB 3色団子セット（HHKB Professional HYBRID Type-S 日/無刻印 雪＋キートップセット桜＋キートップセット山葵）……限定5個、初売り価格4万3800円（通常価格から25％OFF）
・HHKB Professional Classicセット（HHKB Professional Classic 英/無刻印＋キートップセット英 中央印字）……限定25個（各色）、初売り価格2万4800円（通常価格から32％OFF）
・亀甲名栗木製パームレスト＆キーボードルーフセット……限定5個（各色）、初売り価格3万5000円（通常価格から17％OFF）
・ScanSnap iX1600断裁機セット（ScanSnap iX1600＋断裁機 200DX＋Pfeiffer Monitor Platform）……限定25個、初売り価格7万9800円（通常価格から25％OFF）

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