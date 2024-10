「ChatGPT」Windowsアプリ登場　Alt+スペースで質問をどうぞ

OpenAIは10月18日、公式Xアカウントを通じて、一部ユーザーを対象にWindows向け「ChatGPT」アプリのテストを始めたことを発表した。

今回発表されたWindows向けChatGPTアプリは、テスト用の初期バージョンという位置付け。10月18日現在、Microsoft Storeからダウンロードできるが、使用にあたり、ChatGPTの有料アカウント(Plus/Team/Enterprise/Eduのいずれか)が必要となる。

We plan to launch the full experience to all ChatGPT users later this year.