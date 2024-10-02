ASCII.jp秋アニメ特集の第2回は、ジャンプ＋の人気作のアニメ化『ダンダダン』に、『アクロトリップ』『カミエラビ GOD.app』『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP SEMIFINAL』『百妖譜 第2期』の計5作品を紹介。

圧倒的怪奇との遭遇！

オカルティックバトル＆青春物語、開幕！！

『ダンダダン』

©龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会

作品解説

霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。



モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。



互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。



そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。



窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！運命の恋も始まる！？



オカルティックバトル＆青春物語、開幕！

スタッフ

原作：龍 幸伸（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

監督：山代風我

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

音楽：牛尾憲輔

キャラクターデザイン：恩田尚之

宇宙人・妖怪デザイン：亀田祥倫

色彩設計：橋本 賢、近藤牧穂

美術監督：東 潤一

撮影監督：出水田和人

編集：廣瀬清志

音響監督：木村絵理子

アニメーション制作：サイエンスSARU

オープニングテーマ：「オトノケ」（歌：Creepy Nuts）

エンディングテーマ：「TAIDADA」（歌：ずっと真夜中でいいのに。）

キャスト

モモ＜綾瀬 桃＞：若山詩音

オカルン＜高倉 健＞：花江夏樹

星子：水樹奈々

アイラ＜白鳥愛羅＞：佐倉綾音

ジジ＜円城寺 仁＞：石川界人

ターボババア：田中真弓

セルポ星人：中井和哉

フラットウッズモンスター：大友龍三郎

アクロバティックさらさら：井上喜久子

ドーバーデーモン：関 智一

太郎：杉田智和

花：平野 文

番組情報

MBS/TBS系28局：10月3日より毎週木曜24:26～

アニマックス；10月26日より毎週土曜7:30～（リピート放送：毎週日曜9:00～）

AT-X：10月4日より毎週金曜22:30～（リピート放送：毎週火曜10:30～／毎週木曜16:30～）

ＢＳ日テレ：10月5日より毎週土曜24:00～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURLhttps://anime-dandadan.com/

公式X（Twitter）@anime_dandadan

©龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会