グーグル、AI使った高度な音声機能「Gemini Live」無料提供　OpenAIに対抗

グーグルは9月13日、AIアシスタント「Gemini」のAndroidアプリに、リアルな会話でGeminiに指示を出せる機能「Gemini Live」を実装したことを、公式Xアカウントで明かした。

We're starting to roll out Gemini Live in English to more people using the Android app, free of charge. Go Live to talk things out with Gemini, explore a new topic, or brainstorm ideas. Keep an eye out for Gemini Live in the Gemini app 👀 pic.twitter.com/0VL0c7E6Gw