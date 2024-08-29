JR九州、1万5000円で3日間新幹線乗り放題のお得なきっぷ　指定席も3回までOK

九州旅客鉄道（JR九州）は8月27日、「南九州DE超回復～HEALING JOURNEY in 熊本・宮崎・鹿児島～」キャンペーンにあわせ、熊本県、宮崎県、鹿児島県の周遊に便利な特別企画乗車券「南九州DE超回復！きっぷ」を2024年9月1日から発売すると発表した。価格は大人用が1万5000円、子ども用が6000円。
新幹線の普通車自由席も3日間乗り放題
「南九州DE超回復！きっぷ」の概要は以下のとおり。
販売期間：2024年9月1日～2025年3月22日（利用日の7日前まで購入可能）
利用可能期間：2024年10月1日～2025年3月31日
利用可能エリア：
・ 熊本県、宮崎県、鹿児島県のJR九州各線
内容（切符の効力）：
・対象エリアの新幹線、特急、普通、快速列車の普通車自由席が3日間乗り放題
・普通車指定席を3回まで利用可能
※ 「36ぷらす3」乗車の際は別途特急券とグリーン券が必要
価格：
・大人……1万5000円
・子ども……6000円（子ども用のみの販売、利用は不可）
販売箇所：JR九州インターネット列車予約
MaaSアプリ「my route」でもデジタルチケット版の販売を予定しているが、こちらは販売期間や価格、切符の効力一部異なる。
また、南九州DE超回復！きっぷの購入者限定で、B&Sみやざき号をお得に利用できる割引切符「南九州DE超回復！B&Sみやざききっぷ」も販売する。こちらの概要は以下のとおりだ。
販売期間：2024年9月1日～2025年3月31日
利用可能期間：2024年10月1日～2025年3月31日
設定区間と販売額：
・新八代駅～人吉IC……大人1200円／子ども600円
・新八代駅～えびのIC……大人2000円／子ども1000円
・新八代駅～小林IC……大人2000円／子ども1000円
・新八代駅～都城北……大人2800円／子ども1400円
・新八代駅～宮崎駅・宮交シティ……大人3150円／子ども1580円
販売箇所：
・JR九州のみどりの窓口（利用人数分の南九州DE超回復！きっぷの提示が必要）
秋の南九州を楽しむなら、ぴったりの切符といえそうだ。