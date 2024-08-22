このページの本文へ

グーグルAI、1000ページのPDFを読んで質問に答えられるように　白書レベルなら余裕

2024年08月22日 15時30分更新

文● @sumire_kon

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Geminiのロゴを写した写真

　グーグルは8月21日、生成AI「Gemini」を使用するための「Google AI Studio」「Gemini API」でアップロード可能なPDFの最大容量を、これまでの300ページから1000ページまたは2GBまでに拡大したと発表した。

　同社でAI Studioなどを担当するLogan Kilpatrick氏によると、テキスト理解と画像理解の両方を利用して、1ページにつき1画像として処理しているという。

　国語辞典や英和辞典といったメジャーな辞書はページ数が多い（1700〜3300ページ程度）ため難しいが、コンパクトサイズの辞書や行政機関、業界団体などが発行する白書などであれば、十分対応可能。ページ数の多いPDFデータを扱う機会の多いユーザーには嬉しいアップデートといえそうだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ピックアップ