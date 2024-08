やった！ Pixel 9の指紋センサーは超音波式でグッド！【Pixel 9ミニレビュー】

Androidスマホの代表格になりそうなグーグル「Pixel 9」。ASCII編集部にも実機が到着! 記事ごとにポイントを絞って、レビューしていきたいと思います!

まず、この記事では指紋センサーを紹介。

ぶっちゃけ言って、これまでのPixelシリーズの弱点の1つはロック解除と言っても過言ではありませんでした。画面内指紋センサーと顔認証に対応しているのですが、前者は光学式で認証の精度や速度がやや微妙なほか、強い直射日光下でもうまく認識されないことがありました。なお、顔認証はマスク非対応で、Pixel 9でもそれは変わりません。

というわけで、スマホ好きの間では、Galaxyハイエンド機などに採用されている3D超音波指紋センサーの搭載が長らく期待されていました。でも、こちらクアルコムが持っている技術ということで、Snapdragonシリーズではなく、グーグル独自のSoC「Tensor」を搭載しているPixelシリーズでは、「無理かな?」と思われていたのです。

しかししかし、Pixel 9ではついに超音波指紋センサーを搭載。クアルコム側もXの公式アカウント(@Qualcomm)で「どや!」な感じで、自社技術の採用を公表&アピールです。

Qualcomm partnered with @Google to create another reason to love the Google Pixel 9: The Qualcomm 3D Sonic Gen 2 fingerprint sensor. https://t.co/klFCFRTUab