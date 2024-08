わずか0.5秒で1枚の画像から3Dアセットを生成する、Stability AI「Stable Fast 3D」

Stability AIが8月2日(現地時間)、1枚の画像から高速に3Dアセットを生成できるAI技術「Stable Fast 3D」を発表した。7GB VRAMのGPUを搭載したマシンでは、わずか0.5秒で3Dアセットを生成できる。

We are excited to introduce Stable Fast 3D, Stability AI’s latest breakthrough in 3D asset generation technology. This innovative model transforms a single input image into a detailed 3D asset in just 0.5 seconds, setting a new standard for speed and quality in the field of 3D… pic.twitter.com/DLV7fLpjB3