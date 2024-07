ChatGPTが人間のように話す新機能、ついに使えるように（有料ユーザーの一部から）

OpenAIは7月31日、一部のChatGPT Plusユーザーを対象に高度な音声対話機能「Advanced Voice Mode」の提供を開始したと発表した。

We’re starting to roll out advanced Voice Mode to a small group of ChatGPT Plus users. Advanced Voice Mode offers more natural, real-time conversations, allows you to interrupt anytime, and senses and responds to your emotions. pic.twitter.com/64O94EhhXK