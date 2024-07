1本の動画からマルチアングルの動画を生成　Stability AI「Stable Video 4D」

画像生成AIモデル「Stable Diffusion」などを開発するStability AIが現地時間7月25日、1つの動画から8つの異なるアングルの動画を生成できる動画生成AI「Stable Video 4D」を発表した。現在は研究段階にあり、AIプラットフォーム「Hugging Face」で利用可能。

We are pleased to announce the availability of Stable Video 4D, our very first video-to-video generation model that allows users to upload a single video and receive dynamic novel-view videos of eight new angles, delivering a new level of versatility and creativity.



