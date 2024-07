マイクの風切り音を消せるAIサービス、お試し無料

音声AI関連の事業を手がけるElevenLabsは7月4日(現地時間)、音声データに含まれるバックグラウンドノイズをAIで消去できる「Voice Isolator(ボイス・アイソレーター)」を発表した。同社のサイトから無料で試すことが可能だ。

Introducing Voice Isolator.



Remove unwanted background noise and extract crystal clear dialogue from any audio to make your next podcast, interview, or film sound like it was recorded in the studio.



Try it free: https://t.co/lF4RTkhIxJ