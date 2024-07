メタが1分以内に3Dデータを生成できるAIを開発

メタは7月2日(現地時間)、テキストから高品質な3Dオブジェクトを1分以内という短い時間で生成できる生成AIモデル「Meta 3D Gen」を発表した。

📣 New research from GenAI at Meta, introducing Meta 3D Gen: A new system for end-to-end generation of 3D assets from text in <1min.



Meta 3D Gen is a new combined AI system that can generate high-quality 3D assets, with both high-resolution textures and material maps end-to-end,… pic.twitter.com/rDD5GzNinY