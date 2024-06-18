編集部主催の「TOKYO Gaming-PC STREET」6月30日（日）開催【イベントのお知らせ】 第2回
超豪華ゲスト出演決定！アスキー主催「TOKYO Gaming-PC STREET」6月30日（日）開催【イベントのお知らせ】
2024年06月18日 19時30分更新
※この記事は、6月30日に編集部が開催するイベントの告知記事です。
ASCIIは6月30日（日）11時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET」を開催。さまざまなステージイベントや豪華ゲストたち、PCショップとともにPCパーツやゲーミングPCの世界を盛り上げます。
今回は「TOKYO Gaming-PC STREET」に参加するスペシャルゲストをご紹介します！
「TOKYO Gaming-PC STREET」参加スペシャルゲスト
トンピ？
eスポーツ/Game キャスター/MC
株式会社Focus代表取締役＆ポノスマーケディレクター。オンラインFPSタイトル『AVA』をきっかけにゲーム大会での実況・解説を多く勤めるゲームキャスター。
公式サイト→https://www.tonpiofficial.com/
Xアカウント→https://x.com/tonpiava
りゅうせい/Ryusei
KADOKAWA Game LinkageがプロデュースするFAV gaming（ファブゲーミング）のメンバー。2021年には日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021」で優勝を果たし、日本一に輝いた。
Xアカウント→https://x.com/ryusei_carl
ゼラール
「フォートナイト/FORTNITE」の実況配信などを手掛ける人気ストリーマー。数多くのゲームイベントにも出演。
公式サイト→https://zelarl.com/
YouTube→https://www.youtube.com/@Zelarlyt
Xアカウント→https://x.com/Zelarlyt
marunnn【まるーんチャンネル】
無所属の顔出し配信者。笑顔がトレードマーク。
YouTube→https://www.youtube.com/@marunnn
Xアカウント→https://x.com/marunnn_ch
6月末の日曜日はぜひ予定を空けておいてくださいね。秋葉原でお会いしましょう！
TOKYO Gaming-PC STREET
■開催日時：2024年6月30日（日） 11時～17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル