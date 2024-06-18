このページの本文へ

編集部主催の「TOKYO Gaming-PC STREET」6月30日（日）開催【イベントのお知らせ】 第2回

超豪華ゲスト出演決定！アスキー主催「TOKYO Gaming-PC STREET」6月30日（日）開催【イベントのお知らせ】

2024年06月18日 19時30分更新

文● ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
 

※この記事は、6月30日に編集部が開催するイベントの告知記事です。

　ASCIIは6月30日（日）11時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET」を開催。さまざまなステージイベントや豪華ゲストたち、PCショップとともにPCパーツやゲーミングPCの世界を盛り上げます。

　今回は「TOKYO Gaming-PC STREET」に参加するスペシャルゲストをご紹介します！

「TOKYO Gaming-PC STREET」参加スペシャルゲスト

トンピ？


eスポーツ/Game キャスター/MC
株式会社Focus代表取締役＆ポノスマーケディレクター。オンラインFPSタイトル『AVA』をきっかけにゲーム大会での実況・解説を多く勤めるゲームキャスター。
公式サイト→https://www.tonpiofficial.com/
Xアカウント→https://x.com/tonpiava

りゅうせい/Ryusei


KADOKAWA Game LinkageがプロデュースするFAV gaming（ファブゲーミング）のメンバー。2021年には日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2021」で優勝を果たし、日本一に輝いた。
Xアカウント→https://x.com/ryusei_carl

ゼラール

「フォートナイト/FORTNITE」の実況配信などを手掛ける人気ストリーマー。数多くのゲームイベントにも出演。
公式サイト→https://zelarl.com/
YouTube→https://www.youtube.com/@Zelarlyt
Xアカウント→https://x.com/Zelarlyt


　
　

marunnn【まるーんチャンネル】


無所属の顔出し配信者。笑顔がトレードマーク。
YouTube→https://www.youtube.com/@marunnn
Xアカウント→https://x.com/marunnn_ch



 

　6月末の日曜日はぜひ予定を空けておいてくださいね。秋葉原でお会いしましょう！

TOKYO Gaming-PC STREET

■開催日時：2024年6月30日（日） 11時～17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中