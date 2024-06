革命レベルの動画生成AI「Kling」　ついに「Sora」対抗が出てきた

中国のSNS「快手(Kuaishou)」は、テキストから最大2分間の動画を生成できる動画生成モデル「可灵(Kling)」を開発。多数のサンプル動画を掲載するデモサイトを公開した。

A Chinese AI video generator just dropped before we got access to Sora



Can generate 2-minute videos at 30fps, 1080p quality, available on the KWAI iOS app with a Chinese phone number



A few generations from their site:



1. pic.twitter.com/NEmWiqKHiO