OpenAI「ChatGPT」新機能発表へ　グーグルのイベントにぶつける“伝統芸“披露

OpenAIは、5月13日朝10時(現地時間)よりChatGPTおよびGPT-4のアップデートに関するライブ配信を実施すると発表した。

翌日5月14日にはグーグルの開発者カンファレンス「Google I/O」が開催される。それに先駆けて、うわさされてきたAIを活用した検索製品を発表するのではないかと報じられていたが、サム・アルトマンCEOは否定している。

現在のところ発表内容は「ChatGPTおよびGPT-4のアップデート」としか明かされておらず詳細はわからない。

not gpt-5, not a search engine, but we’ve been hard at work on some new stuff we think people will love! feels like magic to me.



monday 10am PT. https://t.co/nqftf6lRL1