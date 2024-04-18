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ASUS、RTX 40シリーズ搭載のDual EVOビデオカード4製品を発表

2024年04月18日 16時30分更新

文● ASCII

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　ASUS JAPANは4月19日、「Dual EVOシリーズ」のビデオカード新製品として、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ搭載ビデオカード4製品を発売する。

　いずれもアルミ製バックプレート利用でプリント基板を補強しているほか、スリーブベアリング設計よりも長寿命なデュアルボールファンベアリングを採用。304ステンレス鋼製のブランケット採用して腐食に対して強化。冷却性に優れたAxial-techファンを2基搭載し、性能と冷却の両立を維持している。映像出力はHDMI 2.1a×1、DisplayPort 1.4a×3。

ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X

　「ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X」は、クロック周波数はデフォルトモード2520MHz（Boost Clock）／OCモード2550MHzで動作。推奨電源750W。実売価格は11万5280円前後のみ込み。

ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X

「ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X」は、デフォルトモード2520MHz（Boost Clock）／OCモード2550MHz。推奨電源650W。実売価格は9万9800円前後の見込み。

ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6

　「ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6」はデフォルトモード2565MHz（ブーストクロック）／OCモード2595MHz。推奨電源650W。実売価格は7万2800円前後の見込み。

ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6

　「ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6」はデフォルトモード2505MHz（ブーストクロック）／OCモード2535MHz。推奨電源550W。実売価格は5万7800円前後の見込み。

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