ASUS、RTX 40シリーズ搭載のDual EVOビデオカード4製品を発表

ASUS JAPANは4月19日、「Dual EVOシリーズ」のビデオカード新製品として、NVIDIA GeForce RTX 40シリーズ搭載ビデオカード4製品を発売する。
いずれもアルミ製バックプレート利用でプリント基板を補強しているほか、スリーブベアリング設計よりも長寿命なデュアルボールファンベアリングを採用。304ステンレス鋼製のブランケット採用して腐食に対して強化。冷却性に優れたAxial-techファンを2基搭載し、性能と冷却の両立を維持している。映像出力はHDMI 2.1a×1、DisplayPort 1.4a×3。
「ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X」は、クロック周波数はデフォルトモード2520MHz（Boost Clock）／OCモード2550MHzで動作。推奨電源750W。実売価格は11万5280円前後のみ込み。
「ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X」は、デフォルトモード2520MHz（Boost Clock）／OCモード2550MHz。推奨電源650W。実売価格は9万9800円前後の見込み。
「ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6」はデフォルトモード2565MHz（ブーストクロック）／OCモード2595MHz。推奨電源650W。実売価格は7万2800円前後の見込み。
「ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6」はデフォルトモード2505MHz（ブーストクロック）／OCモード2535MHz。推奨電源550W。実売価格は5万7800円前後の見込み。
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