伊藤かりんが語る、新生活でぜひ味わって欲しいラーメン7選

新生活で味わって欲しいラーメン7選
ラーメンWalker YouTube 4月2日の生放送は、ラーメンWalkerTV２最多出演でもおなじみタレントの伊藤かりんさんが登場！
新生活でぜひ味わって欲しいラーメンをご紹介！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」ではかりんさんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！
▽放送情報
放送日： 2024年4月2日（火）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/SZlo5GSBW-Q
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：伊藤かりん（タレント）
https://twitter.com/karin___ito
https://www.youtube.com/@user-ms8jl4gd9w/
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79