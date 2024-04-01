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伊藤かりんが語る、新生活でぜひ味わって欲しいラーメン7選

2024年04月01日 13時00分更新

文● ラーメンWalker

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新生活で味わって欲しいラーメン7選

　ラーメンWalker YouTube 4月2日の生放送は、ラーメンWalkerTV２最多出演でもおなじみタレントの伊藤かりんさんが登場！

　新生活でぜひ味わって欲しいラーメンをご紹介！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」ではかりんさんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

　ぜひチャンネル登録をしてお楽しみにお待ちください！

▽放送情報
放送日：　2024年4月2日（火）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/SZlo5GSBW-Q

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：伊藤かりん（タレント）
https://twitter.com/karin___ito
https://www.youtube.com/@user-ms8jl4gd9w/

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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