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モバイルオーダー限定。3月5日まで

マクドナルド「ポテトM・L」がお得な250円に！モバイルクーポン配信中

2024年02月24日 11時00分更新

文● ASCII

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　マクドナルドは、モバイルオーダー限定クーポン「マックフライポテト M・L サイズ 250円」を2月23日～3月5日までの期間限定で配信中です。

■Lサイズだと100円以上もお得な「モバイルクーポン」

　マックフライポテトのM・Lサイズをおトクな特別価格250円(通常税込価格：Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜)で楽しめるモバイルクーポン。

　「モバイルオーダー」とは、マクドナルド公式アプリから使用できる機能で、モバイルオーダーを利用することでスマートフォンで注文から決済まで可能です。


※モバイルオーダーは店舗、時間帯によって利用できない場合がある。実施店舗、時間はマクドナルド公式アプリにて確認。

※記事中の価格は税込み。

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