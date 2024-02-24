マクドナルド「ポテトM・L」がお得な250円に！モバイルクーポン配信中

マクドナルドは、モバイルオーダー限定クーポン「マックフライポテト M・L サイズ 250円」を2月23日～3月5日までの期間限定で配信中です。
■Lサイズだと100円以上もお得な「モバイルクーポン」
マックフライポテトのM・Lサイズをおトクな特別価格250円(通常税込価格：Mサイズ330円〜・Lサイズ380円〜)で楽しめるモバイルクーポン。
「モバイルオーダー」とは、マクドナルド公式アプリから使用できる機能で、モバイルオーダーを利用することでスマートフォンで注文から決済まで可能です。
大事なことなので2回言わせてください！#モバイルオーダー限定クーポンでポテト250円#モバイルオーダー限定クーポンでポテト250円pic.twitter.com/QR2f7qItj3— マクドナルド (@McDonaldsJapan) February 23, 2024
一緒にポテトを食べたいのはどっち？— マクドナルド (@McDonaldsJapan) February 23, 2024
ルパン→リポスト
不二子→いいね#モバイルオーダーでポテ投票pic.twitter.com/nteAi1hUnS
※モバイルオーダーは店舗、時間帯によって利用できない場合がある。実施店舗、時間はマクドナルド公式アプリにて確認。
※記事中の価格は税込み。