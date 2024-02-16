破格すぎ!! 4年に1度の肉の日に「神戸牛」が500円

焼肉ライクは、4年に1度となる2月29日、「肉の日」を記念し、通常メニューにない高級和牛「神戸牛」を50g一皿500円で販売します。

当日誕生日の人には同商品の神戸牛を同行者含め最大2人分プレゼント。黒毛和牛の中でも最高級の「神戸牛」をお得に、気軽に味わえる、この貴重な機会をぜひ楽しみください。

販売期間：2月29日

提供店舗：全国85店舗

キャンペーン①

神戸牛を特別価格で提供

商品・価格：神戸牛 50g 500円／神戸牛 100g 1000円／神戸牛カルビ＆牛タン＆ハラミセット 200g 1840円

キャンペーン②

２月29日の誕生日の人に神戸牛50g一皿無料プレゼント。同行者含め最大2人分プレゼント。来店時に生年月日が記載してある身分証明書を提示

※1人一回につき一皿までの注文

※焼肉セットまたは肉単品の注文限定（神戸牛カルビ＆牛タン＆ハラミセットは除く）

※2月29日は黒毛和牛カルビは販売休止

※画像はイメージ

提供店舗（85店舗）

東京都：新橋本店／浜松町店／田町芝浦店／渋谷宇田川町店／渋谷道玄坂店／新宿西口店／新宿南口店／高田馬場店／五反田西口店／目黒東口店／上野店／北千住店／池袋東口店／南池袋店／秋葉原電気街店／秋葉原中央通り店／神保町店／神田西口店／ 御茶ノ水店／錦糸町北口店／錦糸町南口店／武蔵小山店／飯田橋店／大森西口店／蒲田西口店／中野サンモール店／高円寺店／立川南口店／東久留米店／八王子楢原店／八王子店／国立店／両国店／浅草店

千葉県：松戸南花島店／新京成八柱駅店／船橋ららぽーと前店／津田沼店／柏東口店／行徳店

神奈川県：横浜鶴屋町店／横浜荏田店／横浜関内店／川崎店／川崎東口店／大船店／溝の口店／平塚四之宮店／海老名さがみ野店／平塚北口店／本厚木ミロードイースト店

埼玉県：大宮西口店／大宮東口店／川越クレアモール店／川口駅東口店

茨城県：守谷サービスエリア上り店

北海道：札幌狸小路店／函館漁火通り店

宮城県：イオンモール新利府南館店／名取店

福島県：郡山栄町店

大阪府：天満橋店／天満関テレ前店／大阪福島駅前店／近鉄鶴橋駅店／あべの橋店／十三店／なんば御堂筋店／難波なんさん通り店

京都府：京都河原町蛸薬師店

奈良県：大和西大寺駅店

兵庫県：神戸三宮店／尼崎店

新潟県：新潟駅前店

静岡県：静岡呉服町店

石川県：金沢諸江店

愛知県：名古屋伏見店／名古屋新幹線口店／名古屋上前津店

岡山県：さんすて岡山店

広島県：ekie広島店

福岡県：天神西通り店／小倉魚町店

熊本県：熊本下通店

鹿児島県：鹿児島天文館店