「Adobe Creative Cloud」最大30%値上げ 3月5日より適用

Adobeは2月4日、「Creative Cloud」の価格を改定することを発表した。
価格改定は、3月5日から適用。すでに購入済みの場合は3月5日以降の更新日から新価格が適用され、それまでは旧価格のままとなる。
今回の価格改定は、個人版のコンプリートプランと単体プランに「Adobe Express」、「Adobe Firefly」と生成クレジットが追加されたことに対応するもの。個人版のコンプリートプランと単体プランは以下のとおりに値上げした。
個人版のコンプリートプラン
年間プラン月々払い：月額6480円→月額7780円
月々プラン月々払い：月額1万280円→月額1万2380円
年間プラン一括払い：年額7万2336円→年額8万6880円
個人版の単体プラン
年間プラン月々払い：月額2728円→月額3280円
⽉々プラン⽉々払い：月額3828円→月額4980円
年間プラン一括払い：年額2万8776円→年額3万4680円
そのほかのプランも価格改定を実施。詳細は以下のとおり。
|製品
|支払いプラン
|旧価格
|新価格
|コンプリートプラン
|月々プラン月々払い
|1万280円
|1万2380円
|コンプリートプラン
|年間プラン月々払い
|6480円
|7780円
|コンプリートプラン
|年間プラン一括払い
|7万2336円
|8万6880円
|単体プラン
|月々プラン月々払い
|3828円
|4980円
|単体プラン
|年間プラン月々払い
|2728円
|3280円
|単体プラン
|年間プラン一括払い
|2万8776円
|3万4680円
|Lightroom 1TB
|年間プラン月々払い
|1078円
|1180円
|Lightroom 1TB
|年間プラン一括払い
|1万2936円
|1万4080円
|フォトプラン 20GB
|年間プラン月々払い
|1078円
|1180円
|フォトプラン 20GB
|年間プラン一括払い
|1万2936円
|1万4080円
|フォトプラン 1TB
|年間プラン月々払い
|2178円
|2380円
|フォトプラン 1TB
|年間プラン一括払い
|2万6136円
|2万8480円
|InCopy
|月々プラン月々払い
|968円
|1080円
|InCopy
|年間プラン月々払い
|638円
|680円
|InCopy
|年間プラン一括払い
|6336円
|6780円
|Adobe Substance 3D
テクスチャリング
|月々プラン月々払い
|2398円
|2680円
|Adobe Substance 3D
テクスチャリング
|年間プラン一括払い
|2万6818円
|2万9980円
|Adobe Substance 3D
Collection
|月々プラン月々払い
|6028円
|6680円
|Adobe Substance 3D
Collection
|年間プラン月々払い
|5808円
|6480円
|Adobe Substance 3D
Collection
|年間プラン一括払い
|6万7078円
|7万4380円
|学生教職員版 初年度
|年間プラン月々払い
|1980円
|2180円
|学生教職員版 初年度
|年間プラン一括払い
|2万3760円
|2万6162円
|学生教職員版 2年目
|年間プラン月々払い
|3278円
|3610円
|学生教職員版 2年目
|年間プラン一括払い
|3万9336円
|4万3322円
|Adobe Express
|月々プラン月々払い
|1078円
|1180円
|Adobe Express
|年間プラン一括払い
|1万978円
|1万1980円