このページの本文へ

個人版のコンプリートプランや単体プランなどが対象

「Adobe Creative Cloud」最大30%値上げ 3月5日より適用

2024年02月07日 11時00分更新

文● 松永／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Adobe 価格改定

　Adobeは2月4日、「Creative Cloud」の価格を改定することを発表した。

　価格改定は、3月5日から適用。すでに購入済みの場合は3月5日以降の更新日から新価格が適用され、それまでは旧価格のままとなる。

　今回の価格改定は、個人版のコンプリートプランと単体プランに「Adobe Express」、「Adobe Firefly」と生成クレジットが追加されたことに対応するもの。個人版のコンプリートプランと単体プランは以下のとおりに値上げした。

個人版のコンプリートプラン

年間プラン月々払い：月額6480円→月額7780円
月々プラン月々払い：月額1万280円→月額1万2380円
年間プラン一括払い：年額7万2336円→年額8万6880円

個人版の単体プラン

年間プラン月々払い：月額2728円→月額3280円
⽉々プラン⽉々払い：月額3828円→月額4980円
年間プラン一括払い：年額2万8776円→年額3万4680円

　そのほかのプランも価格改定を実施。詳細は以下のとおり。

製品 支払いプラン 旧価格 新価格
コンプリートプラン 月々プラン月々払い 1万280円 1万2380円
コンプリートプラン 年間プラン月々払い 6480円 7780円
コンプリートプラン 年間プラン一括払い 7万2336円 8万6880円
単体プラン 月々プラン月々払い 3828円 4980円
単体プラン 年間プラン月々払い 2728円 3280円
単体プラン 年間プラン一括払い 2万8776円 3万4680円
Lightroom 1TB 年間プラン月々払い 1078円 1180円
Lightroom 1TB 年間プラン一括払い 1万2936円 1万4080円
フォトプラン 20GB 年間プラン月々払い 1078円 1180円
フォトプラン 20GB 年間プラン一括払い 1万2936円 1万4080円
フォトプラン 1TB 年間プラン月々払い 2178円 2380円
フォトプラン 1TB 年間プラン一括払い 2万6136円 2万8480円
InCopy 月々プラン月々払い 968円 1080円
InCopy 年間プラン月々払い 638円 680円
InCopy 年間プラン一括払い 6336円 6780円
Adobe Substance 3D
テクスチャリング		 月々プラン月々払い 2398円 2680円
Adobe Substance 3D
テクスチャリング		 年間プラン一括払い 2万6818円 2万9980円
Adobe Substance 3D
Collection		 月々プラン月々払い 6028円 6680円
Adobe Substance 3D
Collection		 年間プラン月々払い 5808円 6480円
Adobe Substance 3D
Collection		 年間プラン一括払い 6万7078円 7万4380円
学生教職員版 初年度 年間プラン月々払い 1980円 2180円
学生教職員版 初年度 年間プラン一括払い 2万3760円 2万6162円
学生教職員版 2年目 年間プラン月々払い 3278円 3610円
学生教職員版 2年目 年間プラン一括払い 3万9336円 4万3322円
Adobe Express 月々プラン月々払い 1078円 1180円
Adobe Express 年間プラン一括払い 1万978円 1万1980円

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン