「Adobe Creative Cloud」最大30%値上げ 3月5日より適用

Adobeは2月4日、「Creative Cloud」の価格を改定することを発表した。

価格改定は、3月5日から適用。すでに購入済みの場合は3月5日以降の更新日から新価格が適用され、それまでは旧価格のままとなる。

今回の価格改定は、個人版のコンプリートプランと単体プランに「Adobe Express」、「Adobe Firefly」と生成クレジットが追加されたことに対応するもの。個人版のコンプリートプランと単体プランは以下のとおりに値上げした。

個人版のコンプリートプラン

年間プラン月々払い：月額6480円→月額7780円

月々プラン月々払い：月額1万280円→月額1万2380円

年間プラン一括払い：年額7万2336円→年額8万6880円

個人版の単体プラン

年間プラン月々払い：月額2728円→月額3280円

⽉々プラン⽉々払い：月額3828円→月額4980円

年間プラン一括払い：年額2万8776円→年額3万4680円

そのほかのプランも価格改定を実施。詳細は以下のとおり。