Adobe Creative Cloud最大30%値上げ 3月5日から！

アドビでは3月5日より「Creative Cloud」の価格を改定する。対象は個人版コンプリートプランや単体プランなどで、最大30%の値上げとなる。価格改定前に契約したユーザーについては、3月5日以降、最初の更新日から新価格が適用される。
生成クレジットやAdobe Fireflyなどの追加に対応
今回の個人版Creative Cloudの価格改定は、「生成クレジット」「Adobe Express」「Adobe Firefly」の各機能が追加されたことを理由としたもの。
具体的な改定内容は以下のとおり。個人版コンプリートプラン（年間プラン一括払い）のように、現行価格より1万円以上高くなるケースもある。
●個人版コンプリートプラン
・月々プラン月々払い：月額1万280円→月額1万2380円
・年間プラン月々払い：月額6480円→月額7780円
・年間プラン一括払い：年額7万2336円→年額8万6880円
●個人版単体プラン
・⽉々プラン⽉々払い：月額3828円→月額4980円
・年間プラン月々払い：月額2728円→月額3280円
・年間プラン一括払い：年額2万8776円→年額3万4680円
「Lightroom」や「フォトプラン」などについても、3月5日以降、以下の表の価格に改定される予定。新たに各サービスの契約を考えているなら、値上げ前に契約を済ませた方がお買い得だ。
|製品
|支払いプラン
|旧価格
|新価格
|コンプリートプラン
|月々プラン月々払い
|1万280円
|1万2380円
|コンプリートプラン
|年間プラン月々払い
|6480円
|7780円
|コンプリートプラン
|年間プラン一括払い
|7万2336円
|8万6880円
|単体プラン
|月々プラン月々払い
|3828円
|4980円
|単体プラン
|年間プラン月々払い
|2728円
|3280円
|単体プラン
|年間プラン一括払い
|2万8776円
|3万4680円
|Lightroom 1TB
|年間プラン月々払い
|1078円
|1180円
|Lightroom 1TB
|年間プラン一括払い
|1万2936円
|1万4080円
|フォトプラン 20GB
|年間プラン月々払い
|1078円
|1180円
|フォトプラン 20GB
|年間プラン一括払い
|1万2936円
|1万4080円
|フォトプラン 1TB
|年間プラン月々払い
|2178円
|2380円
|フォトプラン 1TB
|年間プラン一括払い
|2万6136円
|2万8480円
|InCopy
|月々プラン月々払い
|968円
|1080円
|InCopy
|年間プラン月々払い
|638円
|680円
|InCopy
|年間プラン一括払い
|6336円
|6780円
|Adobe Substance 3D
テクスチャリング
|月々プラン月々払い
|2398円
|2680円
|Adobe Substance 3D
テクスチャリング
|年間プラン一括払い
|2万6818円
|2万9980円
|Adobe Substance 3D
Collection
|月々プラン月々払い
|6028円
|6680円
|Adobe Substance 3D
Collection
|年間プラン月々払い
|5808円
|6480円
|Adobe Substance 3D
Collection
|年間プラン一括払い
|6万7078円
|7万4380円
|学生教職員版 初年度
|年間プラン月々払い
|1980円
|2180円
|学生教職員版 初年度
|年間プラン一括払い
|2万3760円
|2万6162円
|学生教職員版 2年目
|年間プラン月々払い
|3278円
|3610円
|学生教職員版 2年目
|年間プラン一括払い
|3万9336円
|4万3322円
|Adobe Express
|月々プラン月々払い
|1078円
|1180円
|Adobe Express
|年間プラン一括払い
|1万978円
|1万1980円