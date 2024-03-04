Adobe Creative Cloud最大30%値上げ 3月5日から！

アドビでは3月5日より「Creative Cloud」の価格を改定する。対象は個人版コンプリートプランや単体プランなどで、最大30%の値上げとなる。価格改定前に契約したユーザーについては、3月5日以降、最初の更新日から新価格が適用される。

生成クレジットやAdobe Fireflyなどの追加に対応

今回の個人版Creative Cloudの価格改定は、「生成クレジット」「Adobe Express」「Adobe Firefly」の各機能が追加されたことを理由としたもの。

具体的な改定内容は以下のとおり。個人版コンプリートプラン（年間プラン一括払い）のように、現行価格より1万円以上高くなるケースもある。

●個人版コンプリートプラン

・月々プラン月々払い：月額1万280円→月額1万2380円

・年間プラン月々払い：月額6480円→月額7780円

・年間プラン一括払い：年額7万2336円→年額8万6880円

●個人版単体プラン

・⽉々プラン⽉々払い：月額3828円→月額4980円

・年間プラン月々払い：月額2728円→月額3280円

・年間プラン一括払い：年額2万8776円→年額3万4680円

「Lightroom」や「フォトプラン」などについても、3月5日以降、以下の表の価格に改定される予定。新たに各サービスの契約を考えているなら、値上げ前に契約を済ませた方がお買い得だ。