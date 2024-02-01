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PFU HHKB Professional HYBRID計6機種が3万切ってお買い得

2月のAmazonタイムセール祭りはHHKB HYBRIDがまさかの全機種セール対象

2024年02月01日 10時00分更新

文● ASCII

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セール期間は2月4日(日)23時59分まで！

HHKB Professional HYBRIDが値引き

　PFUは2024年2月4日(日)23時59分まで、AmazonタイムセールにてHHKB Professional HYBRID計6機種を特別価格で販売する。

　対象は下記の通り。

PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W

セール対象製品一覧と価格はこちら

　なお、タイムセール中に当該製品を購入した人は、「HHKB新生活応援キャンペーン」にも応募が可能。

購入後にHHKB新生活応援キャンペーンにも応募可能

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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