ハリーポッター×31　ポッター風のアイスケーキなど登場

B‐R サーティワン アイスクリームは、12月1日~27日の期間限定で、大ヒット映画シリーズ「ハリー・ポッター」にインスパイアされたキャンペーン第2弾を実施します。

サーティワンでは11月1日よりハリー・ポッターコラボキャペーン第1弾として作品をイメージしたコラボ商品を発売していました(関連記事)。



第2弾となる12月1日からは、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒達にも大人気の魔法界のお菓子屋さん「ハニーデュークス」の世界観を表現した商品が多数登場します。コラボ限定フレーバーを販売するほか、ハニーデュークスをイメージしたサンデーや特別デザインのボックスや、12月限定デザインのダブルカップ、アイスクリームケーキを展開します。

・ホグワーツ ハウス ディライト シングル・レギュラーサイズ 390円

ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮、グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンをイメージしたカリカリとした食感を楽しめる4色のキャンディーを、ハリー・ポッターの物語にも登場する紅茶をイメージしたミルクティー風味のアイスクリームにミックス。キャラメルリボンの甘いコクをプラスして、子どもから大人まで楽しめる味わいに仕上げたそう。サーティワン初「ハリー・ポッター」の世界をアイスクリームで表現した期間限定の新作フレーバーです。

・ハリー・ポッター ダブルカップ スモールダブル 490円/レギュラーダブル 710円

好きなフレーバーを2つ選べるブルカップが12月限定デザインに。ホグワーツ魔法魔術学校のエンブレムをプリントした「ホグワーツ」と、かわいいヘドウィグと魔法アイテムがデザインされた「ヘドウィグ」の冬らしい2種類から選べます。

・ハニーデュークス サンデー ディライト 570円

ハニーデュークスのロゴが入った大きいキャンディ型のスリーブがとってもキュートなサンデー。好きなスモールサイズのアイスクリームを1個選べます。ホイップクリームと、ハニーデュークスをイメージしたピンクと緑色のホワイトチョコ風味のソース、その上には大きなチョコレートをトッピングしています。

・ハニーデュークス サンデー スペシャル 1100円

バーティー・ボッツの百味ビーンズをイメージした美味しいゼリービーンズとホイップクリームを、ポップスクープのアイスクリーム3個にトッピング。好きなポップスクープサイズのアイスクリームを3個選べます。バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージをデザインしたピックもついて、箱の中からビーンズが出てくる様子を表現しています。

・ハニーデュークス セット スモール 2920円/レギュラー 3910円

バーティー・ボッツの百味ビーンズ、カエルチョコレート、爆発ボンボンなど、ハニーデュークスで売っている楽しいお菓子が大集合したデザインのボックスで、アイスクリーム9個をテイクアウトできます♪コラボフレーバー「ホグワーツ ハウス ディライト」1個と、好きなアイスクリーム8個を選んで専用デザインのカップで提供。ハニーデュークスのデザインのかわいいオリジナルブランケット付きです。

・ハリー・ポッター アイスクリームケーキ 3200円

ハリーの額の稲妻型の傷を黄色のホイップクリームでデザイン。相棒のヘドウィグは白いホイップで表現し、チョコレートでできたホグワーツの入学許可証とグリフィンドールカラーの星型チョコレートを載せています。ハリー・ポッターのアイコンのメガネのピックを飾って完成。フレーバーはこのケーキ限定の「キャラメルリボン×ダークチョコビッツ入りチョコレート」です。4号サイズ(およそ直径14.5×高さ5cm)。

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & TM Warner Bros.Entertainment Inc. WB SHIELD: © & TM WBEI. Publishing Rights © JKR. (s23)

※価格は参考価格となり、店舗により価格が異なります。

※価格は税込み表記です。