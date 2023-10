ポケモン×プロントコラボ！ 期間限定でスペシャルドリンク＆フードを販売

PRONTO(プロント)は10月12日(木)〜12月10日(日)の期間、全国店舗のカフェタイム(モーニング販売時間除く)にて、ポケットモンスター(ポケモン)のスペシャルメニューやオリジナルグッズを販売。Nintendo Switchソフト「帰ってきた 名探偵ピカチュウ」発売を記念したスペシャルメニュー・オリジナルグッズも登場する。

秋のスペシャルドリンク3種、スペシャルフード4種

期間中、プロントでは様々なポケモンをイメージした秋のスペシャルドリンク3種、パスタ・サンド・スイーツのスペシャルフード4種が登場。メニューの詳細はこちら。

スペシャルドリンクを注文した人には「“キラキラ輝く”ポケモンオリジナルサンクスカード特典(全21種)※ランダム」を、スペシャルフードを注文した人には 「ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー特典(全9種)※ランダム」を1注文につき1つプレゼント。

店舗販売のオリジナルグッズ5種

プロント各店舗にて販売されるオリジナルグッズには、「保冷バッグ」や「ステンレスボトル」など、毎日の生活に嬉しい家庭的なグッズがラインアップ。

特別な装飾を施した基幹店5店舗

以下の全国5店舗には、ポケモンたちと秋を感じる特別な装飾が施される。

PRONTO 新千歳空港店:https://shop.pronto.co.jp/detail/1002/

PRONTO 秋葉原北口店:https://shop.pronto.co.jp/detail/198/

PRONTO 銀座コリドー店:https://shop.pronto.co.jp/detail/9/

PRONTO 梅田楽天地ビル店:https://shop.pronto.co.jp/detail/4022/

PRONTO 福岡新天町店:https://shop.pronto.co.jp/detail/8000/

プロント公式Xフォロー&リポストキャンペーン

店舗でのスペシャルメニュー販売と平行して、プロント公式X(旧 Twitter)ではポケモンオリジナルグッズが当たるフォロー&リポスト(リツイート)キャンペーンを実施。期間は10月12日(木)~11月1日(水)。

プロント公式X(@PRONTO_pr)をフォローし、対象のポストをリポストすると、オリジナルグッズが当たる。景品は以下のとおり。

・名探偵ピカチュウオリジナルマグカップ&名探偵ピカチュウオリジナルコーヒー粉(10人)

・ポケモンオリジナルサンクスカード特典コンプリートセット(10人)

・ポケモンオリジナルアクリルキーホルダー特典コンプリートセット(10人)

ポケモン企画の詳細はこちら。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Developed by Creatures Inc.