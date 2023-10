Bing、無料で最新の画像生成AI「DALL·E 3」試せるように。日本語もOK

マイクロソフトが無料で提供している画像生成AIサービス「Bing Image Creator」で、最新の画像生成AIツール「DALL·E 3」を一足先に利用できることがわかった。「DALL·E 3」はOpenAIが9月21日に発表したものの、まだ一般には公開されていないツールだ。

ただし、アクセスが集中しているのか10月2日12時(日本時間)現在、利用が不安定な状態。

Rolling out DALL-E 3 in Bing broadly - should be at a 100% by 8PM PST. pic.twitter.com/56UpANHR7M