国内のエンターテインメントに関連する全ポスト(ツイート)データから、せきゅラボが注目する流行ワードをランキング形式で紹介します。今回は2023年9月13日~19日までのポストデータをもとに、「PC・スマホ・ネット」に関連する注目ワードを大公開!

1位は「iPhone 15」。アップルが9月13日にiPhone 15シリーズを発表、22日から発売開始しました。今回からLightning端子を廃止し、USB Type-Cで接続可能になることや、「Pro」の外装がチタニウムボディーに変更されたことが大きな話題となっています。

Introducing iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max. Featuring a whole new level of performance with the A17 Pro chip. A more versatile, more advanced Pro camera system. And an aerospace-grade titanium design for our lightest, most powerful Pro models ever.