9/7（木）20時の生配信は、【東京での新ムーブメント】心に体に染み渡る「朝ラーメン」の魅力を、ラーメンYouTuber”ガソリンラーメン”は語りたい！！
2023年09月07日 10時30分更新
今、時代は朝ラー！！
ラーメンWalker YouTube 9月7日の生放送は、ラーメンYouTuberとして活躍中の「ガソリンラーメン」さんが登場。心に体に染み渡る「朝ラーメン」の魅力を語っていただきます。
▽放送情報
放送日： 2023年9月7日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/y7_PEUAH6jI
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
https://twitter.com/moneyPlease32
https://www.youtube.com/@gasoramen
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79