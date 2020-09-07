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9/7（木）20時の生配信は、【東京での新ムーブメント】心に体に染み渡る「朝ラーメン」の魅力を、ラーメンYouTuber”ガソリンラーメン”は語りたい！！

2023年09月07日 10時30分更新

文● ラーメンWalker

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今、時代は朝ラー！！

　ラーメンWalker YouTube 9月7日の生放送は、ラーメンYouTuberとして活躍中の「ガソリンラーメン」さんが登場。心に体に染み渡る「朝ラーメン」の魅力を語っていただきます。

▽放送情報
放送日：　2023年9月7日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/y7_PEUAH6jI

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
https://twitter.com/moneyPlease32
https://www.youtube.com/@gasoramen

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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