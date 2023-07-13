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シャープ、耐衝撃やFeliCaにも対応したエントリー機「AQUOS wish3」をSIMフリーで提供

2023年07月13日 12時45分更新

文● ASCII

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　シャープは、エントリークラスのスマートフォンとして、すでにドコモ／Y!mobile／楽天モバイルから提供している「AQUOS wish3」のSIMフリー版を発売すると発表した。7月21日以降、順次提供される。予想実売価格は3万円台前半。

AQUOS wish3

家族で使えて、しかも基本機能がしっかりした
エントリー5Gスマホ

　AQUOS wish3は、「シンプルで飾らない」をテーマに、環境に配慮するとともに、幅広い年代層に受け入れられる色合いや心地よい手触りの質感を追求したモデル。また、横幅約70mmで、重量約161gと手に取りやすいサイズのほか、防水・防塵、FeliCaなど基本機能はしっかり充実。それでいて、耐衝撃性能まで備えている。

　そのほか、子供向けの「ジュニアモード」、電源キーを複数回押すことで緊急通報が可能な「緊急SOS」、シニア世代向けに大きく太い文字で表示できる「かんたんモード」など、家族のみんなで使える機能を搭載する。

　主なスペックは、5.7型のHD＋液晶、Dimensity 700、4GBメモリー、64GBストレージ、1300万画素カメラ、3730mAhバッテリー、Android 13など。顔認証はマスク対応で、ネットワーク面ではドコモ4.5GHz帯を含むサブ6の5GやnanoSIM＋eSIMのDSDVをサポートしている。

シャープ「AQUOS wish3 SH-M25」の主なスペック
ディスプレー 5.7型液晶（19：9）
画面解像度 720×1520
サイズ 約70×147×8.9mm
重量 約161g
CPU MediaTek Dimensity 700
内蔵メモリー 4GB
内蔵ストレージ 64GB
OS Android 13
対応バンド 5G NR：n3/28/77/78/79
LTE：1/2/3/5/8/12/17
/18/19/38/39/41
W-CDMA：1/5/8
4バンドGSM
無線LAN IEEE802.11ac
カメラ画素数 約1300万画素
イン：約500万画素
バッテリー容量 3730mAh
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP67）
生体認証 ○（顔、マスク対応）
SIMスロット nanoSIM＋eSIM
USB端子 Type-C
イヤホン端子
カラバリ ホワイト、ブラック、グリーン
 

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