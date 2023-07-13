シャープ、耐衝撃やFeliCaにも対応したエントリー機「AQUOS wish3」をSIMフリーで提供

シャープは、エントリークラスのスマートフォンとして、すでにドコモ／Y!mobile／楽天モバイルから提供している「AQUOS wish3」のSIMフリー版を発売すると発表した。7月21日以降、順次提供される。予想実売価格は3万円台前半。

家族で使えて、しかも基本機能がしっかりした

エントリー5Gスマホ

AQUOS wish3は、「シンプルで飾らない」をテーマに、環境に配慮するとともに、幅広い年代層に受け入れられる色合いや心地よい手触りの質感を追求したモデル。また、横幅約70mmで、重量約161gと手に取りやすいサイズのほか、防水・防塵、FeliCaなど基本機能はしっかり充実。それでいて、耐衝撃性能まで備えている。

そのほか、子供向けの「ジュニアモード」、電源キーを複数回押すことで緊急通報が可能な「緊急SOS」、シニア世代向けに大きく太い文字で表示できる「かんたんモード」など、家族のみんなで使える機能を搭載する。

主なスペックは、5.7型のHD＋液晶、Dimensity 700、4GBメモリー、64GBストレージ、1300万画素カメラ、3730mAhバッテリー、Android 13など。顔認証はマスク対応で、ネットワーク面ではドコモ4.5GHz帯を含むサブ6の5GやnanoSIM＋eSIMのDSDVをサポートしている。