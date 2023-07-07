＼今夜放送！／AIと共存する世界を描いた「AIの遺電子」

TVアニメ「AIの遺電子」は、7月7日（金）25:53〜 MBS／TBS系で放送をスタートする。知性と感情を持つ人型ロボット（ヒューマノイド）と人間が共存する22世紀後半を舞台にした山田胡瓜さんのマンガ作品が原作。主人公はヒューマノイドを治療する人間の医者「須堂光」で、彼が様々な悩みを抱えるヒューマノイドたちと向き合う物語が描かれており、2017年「文化庁メディア芸術祭マンガ部門」優秀賞を受賞した。
秋田書店はTV放送を記念し、マンガクロスにて、マンガ原作を期間限定で無料公開している。
作品解説 これは、私たちの未来の物語――。21世紀に始まったAIの圧倒的な進歩は、社会の発展に寄与する一方、高い知性を持つ機械を道具として使う是非を、人類に突きつけた。そして22世紀後半。人々は「産業AI」とは別格の存在として、人権を持った「ヒューマノイド」を当たり前に受け入れ、共に暮らしている。須堂光は、ヒューマノイドを治す新医科の医者として、ヒトとAIの共存がもたらす「新たな病」に向き合っていく。時に、裏の顔も使いながら……。
TV放送
MBS：7月7日〜 毎週金曜25:53～
TBS：7月7日〜 毎週金曜25:53～
BS-TBS：7月7日〜 毎週金曜26:30～
AT-X：7月16日〜 毎週日曜23:30～
（リピート放送：毎週木曜29:30～／毎週日曜8:30～）
RKK：7月21日〜 毎週金曜26:23～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
配信情報
U-NEXT／アニメ放題：7月7日〜 毎週金曜26:25～
dアニメストア：7月11日〜 毎週火曜24:00～
ABEMA／Amazon Prime Video／Hulu／FOD／TVer／DMM TV／バンダイチャンネル／Google Play／TELASA／ほか：7月14日〜 毎週金曜22:00以降順次
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
スタッフ
原作：山田胡瓜
（やまだ きゅうり／秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：佐藤雄三
シリーズ構成・脚本：金月龍之介
キャラクターデザイン・総作画監督：土屋 圭
サブキャラクターデザイン：尾崎智美
色彩設計：中内照美
美術設定監修：矢内京子
美術設定：田中 涼
美術ボード：河野 羚
撮影監督：畑中宏信（グラフィニカ）
モニターグラフィックス：加藤道哉（サイクロングラフィックス）
編集：塚常真理子
音楽：大間々 昂、田渕夏海
音響監督：小泉紀介
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
音楽プロデューサー：水田大介
音楽制作：日音
音響制作：Bit grooove promotion
制作会社：マッドハウス
主題歌情報
オープニング主題歌：「No Frontier」(歌：Aile The Shota）
エンディング主題歌：「勿忘草」（歌：GReeeeN）
キャスト
須堂 光：大塚剛央
樋口リサ：宮本侑芽
ジェイ：岩中睦樹
カオル：高森奈津美
番組情報
TVアニメ「AIの遺電子」公式サイト
https://ai-no-idenshi.com/
『AIの遺電子』公式Twitter @ainoidenshi_off
https://twitter.com/ainoidenshi_off
マンガクロス作品特設ページ
https://mangacross.jp/comics/ai
©山田胡瓜（秋田書店）／AIの遺電子製作委員会2023
ASCII.jpでは「2023年夏アニメ大特集」として、新作アニメ情報をまとめている。そちらも是非チェックしてみて欲しい。