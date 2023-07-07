＼今夜放送！／AIと共存する世界を描いた「AIの遺電子」

TVアニメ「AIの遺電子」は、7月7日（金）25:53〜 MBS／TBS系で放送をスタートする。知性と感情を持つ人型ロボット（ヒューマノイド）と人間が共存する22世紀後半を舞台にした山田胡瓜さんのマンガ作品が原作。主人公はヒューマノイドを治療する人間の医者「須堂光」で、彼が様々な悩みを抱えるヒューマノイドたちと向き合う物語が描かれており、2017年「文化庁メディア芸術祭マンガ部門」優秀賞を受賞した。

秋田書店はTV放送を記念し、マンガクロスにて、マンガ原作を期間限定で無料公開している。

作品解説 これは、私たちの未来の物語――。21世紀に始まったAIの圧倒的な進歩は、社会の発展に寄与する一方、高い知性を持つ機械を道具として使う是非を、人類に突きつけた。そして22世紀後半。人々は「産業AI」とは別格の存在として、人権を持った「ヒューマノイド」を当たり前に受け入れ、共に暮らしている。須堂光は、ヒューマノイドを治す新医科の医者として、ヒトとAIの共存がもたらす「新たな病」に向き合っていく。時に、裏の顔も使いながら……。