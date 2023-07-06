7/6（木）20時の生配信は、「2023年上半期のラーメン最新事情を百麺人がディープに語り尽くす」

2023年ラーメン㊙情報を語る！

ラーメンWalker YouTube 7月6日の生放送は、ラーメンWalker百麺人として、サニーデイ・サービスの田中貴さんとラーメン王の山本剛志さんが登場。「2023年上半期のラーメン最新事情を百麺人がディープに語り尽くす」をテーマに語っていただきます！

また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」では田中、山本、松本の百麺人に今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

▽放送情報

放送日： 2023年7月6日（木）

時間 ： 20:00 ～ 放送予定

番組 ：

https://youtu.be/_exCGW7jZeo

▽関連情報

ラーメンWalker WEB

https://ramen.walkerplus.com/

ラーメンWalkerキッチン

https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者

ゲストパーソナリティ：田中貴（サニーデイ・サービス／ミュージシャン）

https://twitter.com/takashi_tanaka_

http://rose-records.jp/artists/sunnydayservice/

ゲストパーソナリティ：山本剛志（ラーメン王／ラーメン評論家）

https://twitter.com/rawota

https://ameblo.jp/ramania

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）

https://twitter.com/kmatsumoto79