6/15（木）20時の生配信は、【我愛你和拉麵】トミタ栞が人生の節目に食べるべき極上ラーメン【まだ見ぬ世界へ】

世界が広がる極上ラーメンはコレだ！
ラーメンWalker YouTube 6月15日の生放送は、今年デビュー10周年を迎える歌手・タレントの「トミタ栞」さんが2度目の登場。「トミタ栞が人生の節目に食べるべき極上ラーメン」をテーマに語っていただきます！
前回出演「【離乳食もラーメン！？】ラーメン店の娘 トミタ栞が「ラーメンと一緒に育った思い出」と「ラーメン愛」を語り尽くす！」はコチラ
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」では栞さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報
放送日： 2023年6月15日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ：
https://www.youtube.com/watch?v=_Ph50f3jsq8
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：トミタ栞（歌手・タレント）
https://twitter.com/tomita4ori/
https://www.youtube.com/@tomitashioriSMEJ
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー）
https://twitter.com/kmatsumoto79