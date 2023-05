AIチャット「ChatGPT」開発元のOpenAIは5月18日(現地時間)、米国向けにiOS用のChatGPTアプリの配信を開始した。利用は無料で、ユーザー登録が必要。

ChatGPTの通常機能が使えるほか、デバイス間の同期に対応する。オープンソース音声認識システム「Whisper」も統合しているため音声入力も可能だ。

ChatGPT on iOS live in the US and rolling out to other countries soon!https://t.co/iBvLTC2RNO