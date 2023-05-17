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5/18（木）20時の生配信は、【車移動の味方】ロードサイドに君臨する極上ラーメンチェーン店3選！麺チャンネル「YG」が徹底解説

2023年05月17日 13時30分更新

文● ラーメンWalker

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ロードサイドの極上ラーメンチェーン店3選！

　ラーメンWalker YouTube 5月18日の生放送は、YouTubeチャンネル「麺チャンネル」で活躍中のYouTuber「YG」さんをお迎えして、「ロードサイドに君臨する極上ラーメンチェーン店3選！」をテーマに語っていただきます！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」ではYGさんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

▽放送情報　放送日：
2023年5月18日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/f23kMqTNgz0

▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：YG（麺チャンネル／Youtuber）
https://twitter.com/MEN_channel00
https://www.youtube.com/@RAMEN_YG

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79

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