5/18（木）20時の生配信は、【車移動の味方】ロードサイドに君臨する極上ラーメンチェーン店3選！麺チャンネル「YG」が徹底解説

ロードサイドの極上ラーメンチェーン店3選！
ラーメンWalker YouTube 5月18日の生放送は、YouTubeチャンネル「麺チャンネル」で活躍中のYouTuber「YG」さんをお迎えして、「ロードサイドに君臨する極上ラーメンチェーン店3選！」をテーマに語っていただきます！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい３麺」ではYGさんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報 放送日：
2023年5月18日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/f23kMqTNgz0
▽関連情報
ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：YG（麺チャンネル／Youtuber）
https://twitter.com/MEN_channel00
https://www.youtube.com/@RAMEN_YG
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ）
https://twitter.com/kmatsumoto79