ハムスターは5月1日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、テクモ（現：コーエーテクモゲームス）が1989年にアーケードでリリースした『ワイルドファング』の配信日を発表した。配信日は2023年5月2日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。
本作は、火を吐く魔獣、ゆらぐ大地、魔物の棲みつく荒城に、昂然と立ち向かう鬼神使いの二人を操作して、猛然と繰り広げられる呪われた戦いに臨むアクションゲームとなる。
2023年5月2日の「アーケードアーカイバー」は
『ワイルドファング』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年5月2日は「ワイルドファング特集」。
コーエーテクモゲームスの執行役員・原尾宏次さんが出演予定で、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ワイルドファング
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年5月2日
価格：
Nintendo Switch：838円
PlayStation 4：837円
プレイ人数：1人～2人
©1989 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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