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ゲーム  >  ニュース  >  『ギャラガ'88』が「アーケードアーカイブス」で4月27日に配信決定！

ファイターを3機合体させてトリプルファイターにパワーアップできる！

『ギャラガ'88』が「アーケードアーカイブス」で4月27日に配信決定！

2023年04月26日 17時00分更新

文● ASCII

　ハムスターは4月26日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1987年にアーケードでリリースした『ギャラガ'88』の配信日を発表した。本作の配信日は2023年4月27日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円となる。

　本作は、『ギャラガ』の続編となるシューティングゲーム。プレイヤーは再び出現したギャラガ軍団との戦いを終わらせるため、次元を超えて惑星ギャラガを目指す。

　本作ではファイターを3機合体させて、トリプルファイターにパワーアップ可能。圧倒的な火力で敵を撃ちまくろう！

2023年4月27日の「アーケードアーカイバー」は
『ギャラガ'88』特集！

　アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年4月27日は「ギャラガ'88特集」。

　本作を開発した根來司氏、中村勝男氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演し、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル

https://ch.nicovideo.jp/hamch

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ギャラガ'88
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年4月27日
価格：
　Nintendo Switch：838円
　PlayStation 4：837円
プレイ人数：1人～2人

GALAGA'88™& ©Bandai Namco Entertainment.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

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