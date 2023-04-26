ハムスターは4月26日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、ナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）が1987年にアーケードでリリースした『ギャラガ'88』の配信日を発表した。本作の配信日は2023年4月27日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円となる。
本作は、『ギャラガ』の続編となるシューティングゲーム。プレイヤーは再び出現したギャラガ軍団との戦いを終わらせるため、次元を超えて惑星ギャラガを目指す。
本作ではファイターを3機合体させて、トリプルファイターにパワーアップ可能。圧倒的な火力で敵を撃ちまくろう！
2023年4月27日の「アーケードアーカイバー」は
『ギャラガ'88』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブとニコニコ生放送で生配信している。2023年4月27日は「ギャラガ'88特集」。
本作を開発した根來司氏、中村勝男氏、そしてバンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演し、ゲーム紹介や開発トーク、実機プレイなど、盛りだくさんの内容でお届けする。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
■ニコニコ生放送のハムスターのチャンネル
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ギャラガ'88
ジャンル：シューティングゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2023年4月27日
価格：
Nintendo Switch：838円
PlayStation 4：837円
プレイ人数：1人～2人
GALAGA'88™& ©Bandai Namco Entertainment.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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