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Google Meet、ビデオ通話が1080pに対応　法人ユーザー向け

2023年04月27日 16時15分更新

文● @sumire_kon

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フルHD解像度の利用イメージ

　グーグルは4月25日、「Google Meet」のビデオ通話機能利用時にフルHD（1080p）解像度の選択が可能になったと発表した。対象は「Google Workspace Business Standard」などを契約するユーザーだ。

　利用に際しては十分な処理能力をもったデバイスとフルHD撮影に対応したカメラが必須。

　通信回線についても、フルHDの映像をやり取りできるだけの帯域幅をもった物が必要だ。なお、ビデオ通話中に通信品質が低下した場合は、自動で解像度を落とす処理が入るという。

　フルHD機能を利用可能なプランは以下の通り。

  • Google Workspace Business Standard
  • Business Plus
  • Enterprise Starter
  • Enterprise Standard
  • Enterprise Plus
  • Teaching and Learning Upgrade
  • Education Plus
  • Enterprise Essentials
  • Frontline
  • 対象デバイスで2TB 以上の保存容量を持つ「Google One」定期購入者

　即時リリースドメインのユーザーは4月25日から、計画的リリースドメインのユーザーは5月4日から、それぞれ15日以内に利用可能となる予定だ。

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