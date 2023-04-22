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【Amazonタイムセール】やはり注目はSSD！ Western DigitalのハイエンドSSDが特価

2023年04月22日 11時20分更新

文● ASCII

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　22日からスタートしたAmazonのタイムセール「ゴールデンウィーク GW SALE」（25日まで）では、今買いと言われているSSDの特価品も目立つ。

　本記事で取り上げるのはWestern Digitalのゲーミング向けハイエンドM.2 NVMe SSD「WD_BLACK SN850X」シリーズ。PCIe Gen4×4対応でシーケンシャルリードは最大7300MB/sというモデルだ。

　大容量4TBの「WDS400T2X0E-EC SN850X」が記事執筆時点で5万7570円となっているほか、2TBの「WDS200T2X0E-EC SN850X」が3万2018円、1TBの「WDS100T2X0E-EC SN850X」が1万5513円。

Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 4TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6600MB/s) ゲーミング PC メーカー保証5年 WDS400T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 2TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6600MB/s) ゲーミング PC メーカー保証5年 WDS200T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】
Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル WD BLACK M.2 SSD 内蔵 1TB NVMe PCIe Gen4 x4 (読取り最大 7300MB/s 書込み最大 6300MB/s) ゲーミング PC メーカー保証5年 WDS100T2X0E-EC SN850X 【国内正規取扱代理店】

　期間内の1万円以上の買い物でポイント還元率がアップする、ポイントアップキャンペーンも含めてチェックするといいだろう（「Amazon、22日から「ゴールデンウィーク GW SALE」開催！ 最大14％ポイント還元」）。


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