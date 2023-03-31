「イオンシネマ シアタス調布」「イオンシネマ各務原」「イオンシネマ福岡」の3劇場に「IMAXレーザー」5月1日に導入

イオンエンターテイメントは3月30日、今夏までにオープン予定のIMAXシアター7劇場のうち、「イオンシネマ シアタス調布」「イオンシネマ各務原」「イオンシネマ福岡」の3劇場で「IMAXレーザー」を導入すると発表した。



IMAXレーザーは、革新的な4Kレーザー投影システムにより、鮮やかで明るく、コントラストが深い超高解像度の映像体験をIMAXならではの大スクリーンで提供。さらに最新の12chサウンド システムで、これまでの水準を超えるダイナミックレンジと精密度により臨場感あふれるサウンドでシアター全体を満たし圧倒的な没入感を実現



IMAXレーザー導入劇場

・イオンシネマ シアタス調布

所在地：東京都調布市小島町 2-61-1 トリエ京王調布 C館

導入日：5月1日

https://www.aeoncinema.com/cinema/chofu/

・イオンシネマ福岡

所在地：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木 192-1-2064 イオンモール福岡 2F

導入日：5月1日

https://www.aeoncinema.com/cinema/fukuoka/

・イオンシネマ各務原

所在地：岐阜県各務原市那加萱場町 3-8 イオンモール各務原 3F

導入日：5月1日

https://www.aeoncinema.com/cinema/kakamigahara/