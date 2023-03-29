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3/30（木）20時の生配信は、フジテレビプロデューサー赤池洋文が紡ぐ！ 観るだけで美味しいラーメン「物語」

2023年03月29日 18時30分更新

文● ラーメンWalker

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ラーメンに込められた物語

　ラーメンWalker YouTube 3月30日の生放送は、ラーメン食べ歩き歴20年以上、ラーメンWalkerの百麺人も務める、フジテレビプロデューサーの赤池洋文さんをお迎えして、「観るだけで美味しいラーメン『物語』」をテーマに語っていただきます！

　また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」では赤池さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！

▽放送情報
放送日：　2023年3月30日（木）
時間　：　20:00 ～　放送予定
番組　：　https://youtu.be/SP_aQtHmjjM

▽関連情報 ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/

▽出演者
ゲストパーソナリティ：赤池洋文（フジテレビプロデューサー）
https://twitter.com/ekiaka

レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ） https://twitter.com/kmatsumoto79

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