3/30（木）20時の生配信は、フジテレビプロデューサー赤池洋文が紡ぐ！ 観るだけで美味しいラーメン「物語」

ラーメンに込められた物語
ラーメンWalker YouTube 3月30日の生放送は、ラーメン食べ歩き歴20年以上、ラーメンWalkerの百麺人も務める、フジテレビプロデューサーの赤池洋文さんをお迎えして、「観るだけで美味しいラーメン『物語』」をテーマに語っていただきます！
また、レギュラーコーナー「今週、いただきたい3麺」では赤池さんが今週食べたい気分なラーメンを聞いちゃいます！
▽放送情報
放送日： 2023年3月30日（木）
時間 ： 20:00 ～ 放送予定
番組 ： https://youtu.be/SP_aQtHmjjM
▽関連情報 ラーメンWalker WEB
https://ramen.walkerplus.com/
ラーメンWalkerキッチン
https://ramen.walkerplus.com/kitchen/
▽出演者
ゲストパーソナリティ：赤池洋文（フジテレビプロデューサー）
https://twitter.com/ekiaka
レギュラーアシスタント：松本桂汰（ラーメンWalkerプロデューサー ） https://twitter.com/kmatsumoto79