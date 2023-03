【ごゆるり】癒される〜♡リラックマ型が簡単に作れるマルチサンドメーカーが発売

シー・シー・ピーは「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」を、3月10日より全国の雑貨店、量販店、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」を始めとするECサイトなどで一般販売を開始した。



ホットサンドなどに対応した家庭用の調理家電。8800円(送料・手数料別途)。

老若男女問わず人気のリラックマにお家で会える!

「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」は付属プレートの交換でホットサンドとミニケーキを作ることができる。

ホットサンド用プレートは、ハムやチーズ、ツナやスクランブルエッグをたっぷり挟んだ定番ホットサンドはもちろん、チョコレートやバナナ、マシュマロ等を挟んだスイーツ系ホットサンドなど、レシピ次第でオリジナルサンドが楽しめる。

ケーキ用プレートでは、2種類のミニケーキを作ることができる。

市販のパンケーキミックスを使用し、簡単でかわいいおやつ作りはいかがだろうか。

リラックマの顔型ケーキが焼きあがれば、チョコペンを使って表情を描いてみるのも楽しそうだ。

【商品概要】

・商品名 :こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ

・品番 :KM-CM75-RK

・価格 :8800円(送料・手数料別途)

・セット内容:本体、ホットサンド用プレート(2枚)、ケーキ用プレート(2枚)、取扱説明書(保証書)

・商品サイズ:約幅150×奥行き274×高さ111mm

・商品素材 :本体…フェノール樹脂 プレート…アルミニウム

・生産エリア:中国

・販売ルート:全国の雑貨店、家電量販店、ECショップ(バンダイナムコグループ公式通販サイト、「プレミアムバンダイ」内きゃらニクスオンラインショップ)、他

食べなくても満足できるくらいにかわいい。

ホットサンドもケーキも、リラックマらしい自然なごゆるりデザインに癒される…。

食べたらすぐにごろんとしたくなるような、休日のゆったりとしたモーニングや午後のリラックスタイムにいかがだろうか。

最近ではすみっこぐらしにやや押され気味なリラックマだが、個人的には永遠にサンエックスの看板キャラクターだと信じてやまない筆者であった。



※記事中の価格は税込み

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.