ドミノ・ピザ、3月10日16時まで「マイドミノ」を555円～で販売

ドミノ・ピザは、現在開催中の「Go! Go! Go! キャンペーン」の一環として、3月10日のランチタイムの11時~16時の間、「マイドミノ(My Domino’s)」を持ち帰り限定で、555(Go! Go! Go!)円~で提供することを緊急決定しました。

「マイドミノ」は、好きなメインに、好きなサイドメニュー2個をセットにした1人用のピザセット。メイン全28種類(ピザ14種類、ピザライスボウル10種類、パスタ他4種類)と、サイドメニュー全8種類が対象です。

なお、ドミノ・ピザではスポーツ観戦を応援するため、3月22日までの期間、引き続き「Go! Go! Go! キャンペーン」を開催しており、「マイドミノ」2個を1555円~、Sサイズピザ2枚+サイド2品を1799円~で販売しています。

マイドミノについて

※ウェブ、ドミノ・ピザ注文アプリ、電話、店頭で注文可能

※対象商品はマイドミノ全品。のび~るチーズ棒、エッグタルト、炙り焼きチキンには追加のグレードアップ料が適用

※メインの選べるピザは、生地変更、追加トッピング、ハーフ&ハーフ、トッピング二倍盛りは利用できない

※「メインの選べるピザ」の4種類のハーフ&ハーフのピザは固定

※在庫の状況により、セットメニューの内容が予告なく変更になる可能性がある

※注文の際に、クーポン番号「928781」を申告

※デリバリー・持ち帰りで利用可

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできない

※価格は税込み表記です。

※サービス料として、注文金額の7%相当額(上限299円)がかかります。