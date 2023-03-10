EK WaterBlocks「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition」
殻割りしたCPUを直接冷却する水冷ブロックに金ピカの限定版
2023年03月10日 13時00分更新
EK WaterBlocksから、殻割りしたCPUを直接冷却できる水冷ブロックの限定版「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition」が登場。オリオスペックで販売中だ。価格は6万5263円。
先日登場した「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi」の金ピカ限定モデル。トップカバーがゴールドのド派手仕様となるほか、オーバークロッカー“der8auer”ことRoman Hartung氏と共同開発したCPU殻割り器「EK-Quantum Velocity2 IHS Removal Tool - 1700」がセットになっている。
オリオスペックでは初回入荷分の2個が完売。あらたに追加で2個の入荷を確認しており、売り切れ次第終了となっている。