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EK WaterBlocks「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition」

殻割りしたCPUを直接冷却する水冷ブロックに金ピカの限定版

2023年03月10日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　EK WaterBlocksから、殻割りしたCPUを直接冷却できる水冷ブロックの限定版「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition」が登場。オリオスペックで販売中だ。価格は6万5263円。

殻割りしたCPUを直接冷却できる水冷ブロックの限定版「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Limited Edition」

　先日登場した「EK-Quantum Velocity2 Direct Die D-RGB - 1700 Nickel + Plexi」の金ピカ限定モデル。トップカバーがゴールドのド派手仕様となるほか、オーバークロッカー“der8auer”ことRoman Hartung氏と共同開発したCPU殻割り器「EK-Quantum Velocity2 IHS Removal Tool - 1700」がセットになっている。

金ピカ限定モデルはオリオスペックに計4個が入荷(うち2個完売)。欲しい人はお早めに

　オリオスペックでは初回入荷分の2個が完売。あらたに追加で2個の入荷を確認しており、売り切れ次第終了となっている。

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