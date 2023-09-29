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Thermal Grizzly「AM5 High Performance Heatspreader」、「AM5 Mycro Direct-Die RGB」

殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場

2023年09月29日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Thermal Grizzlyから、殻割りしたRyzen 7000シリーズを直接冷却できる水冷ブロック「AM5 High Performance Heatspreader」(9680円)と「AM5 Mycro Direct-Die RGB」(2万5080円)が登場した。秋葉原では、オリオスペックで販売中だ。

殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場
殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場

殻割りしたRyzen 7000シリーズを直接冷却できる水冷ブロック「AM5 High Performance Heatspreader」

　CPUのヒートスプレッダ(IHS)を取り外す殻割り後のRyzen 7000シリーズに対応するヒートスプレッダー。空冷/水冷対応の「AM5 High Performance Heatspreader」は、ニッケルメッキ銅製でダイヤモンドミル加工された本体は、オリジナルのヒートスプレッダーと比較し表面積240%拡大し冷却性能が上がっているという。

殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場

空冷/水冷対応の「AM5 High Performance Heatspreader」

　「AM5 Mycro Direct-Die RGB」は、殻割り後のRyzen 7000シリーズに対応する水冷ブロック。ニッケルメッキ銅製プレートとアクリルガラスブロックで構成され、13個のアドレサブルRGB LEDを内蔵する。フィッテイングはG1/4インチ接続に対応。なお、殻割り行為は一切の保証がないので注意が必要だ。

殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場
殻割りしたRyzen 7000を直接冷却できるヒートスプレッダーが登場

ニッケルメッキ銅製プレートとアクリルガラスブロックで構成される「AM5 Mycro Direct-Die RGB」

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