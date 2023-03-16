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Alphacool「Core Storm 360mm XT45 water cooling Set」

本格水冷デビューに最適なAlphacoolの水冷一式セットが発売

2023年03月16日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Alphacoolから、DIY水冷パーツを一式セットになった「Core Storm 360mm XT45 water cooling Set」が発売された。価格は7万5680円。オリオスペックで販売中だ。

DIY水冷パーツを一式セットにした「Core Storm 360mm XT45 water cooling Set」

　Alphacool社製のソフトチューブを使ったDIY水冷パーツのスターターキット。製品はアドレサブルRGB搭載のCPU用ブロック「Eisblock XPX Aurora CPU Cooler」、45mm厚フル銅製ラジエーター「NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2」、アドレサブルRGB内蔵でPWM対応120mm冷却ファン「Rise Aurora 120mm fans」(3個)、容量200mlのリザーバー「Core 100 Aurora Reservoir」、最大揚程4.25m/最大流量340L/hのポンプ「VPP Apex Pump」、内径3/8インチ/外径1/2インチのソフトタイプチューブに対応したフィッティング「Fitting Eiszapfen 13/10mm G1/4」(6個)と「Fitting Angled 90° HF 13/10mm」(2個)、透明PVCチューブ「PVCチューブ 13/10mm　3m」、クイックコネクター「AlphaTube HF 13/10mm tubing & HF G1/4" quick connect coupling」、透明クリアカラークーラント「Tec Protect 2 Clear 1000ml」などとなっている。

買い忘れがないため、初心者にも扱いやすい

　DIY水冷に必要なパーツがセットになっているので、初めてチャレンジするという人にもオススメだ。なお保証期間は1年。初期不良期間10日となっている。

45mm厚フル銅製ラジエーター「NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator V.2」のほか国内では単体販売されていない120mm冷却ファン「Rise Aurora 120mm fans」も同梱されている

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【取材協力】

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