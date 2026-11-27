パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、11月30日に「2026/11/30 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月30日0:00から11月30日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大79,000円オフで購入できる。

注目モデルのひとつが「ZEFT R60D」だ。AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版となる。ケースはAntec P10 FLUX、電源は1000W 80Plus Gold電源で、通常728,800円から79,000円オフの649,800円（税抜）、送料無料で販売する。

そのほか、「ZEFT Z54W」はIntel Core Ultra 7 265KとGeForce RTX 5050を備えた構成で、通常271,800円から12,000円オフの259,800円（税抜）だ。



「ZEFT Z59CC」はIntel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5060を組み合わせ、通常299,800円から11,000円オフの288,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11搭載で、メモリやストレージは用途に応じて選びやすい構成だ。

セールの購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから各商品ページに進み、希望の構成を選択して注文する流れだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。