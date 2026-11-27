BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、11月29日に「2026/11/29 24時間限定セール」を実施する。開催期間は11月29日0:00から11月29日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大83,000円オフで販売する企画だ。購入はセール特設ページから行う形で、対象商品は全10商品となる。

注目製品の一つが「ZEFT R61AEA」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2TB SSDと2TB HDDを搭載し、ケースはAntec P10 FLUX、電源は850W 80Plus Goldを採用する。通常899,800円（税抜）から83,000円オフの816,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる構成だ。

中価格帯では「ZEFT G62CF」と「ZEFT G62BD」がセール対象になる。「ZEFT G62CF」はIntel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせ、通常419,800円（税抜）から41,000円オフの378,800円（税抜）だ。



「ZEFT G62BD」はIntel Core Ultra5-250K Plus、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースを備え、通常599,800円（税抜）から60,000円オフの539,800円（税抜）となる。

いずれのモデルもWindows 11 Homeを標準搭載し、用途に応じて高性能CPUと最新世代のGPUを選べる点が特徴だ。セール詳細と各製品の購入は、パソコンショップSEVENのセール特設ページで確認できる。ハイエンド志向のゲーミングPCを狙うユーザーにとって、短時間で比較・購入を進めやすい機会になるだろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。