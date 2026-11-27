BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで11月28日に「2026/11/28 24時間限定セール」を実施する。セール期間は11月28日0:00から11月28日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大100,000円オフで販売する。
購入は同社のセール特設ページおよび各商品ページから行うことができる。対象商品の一例として、ZEFT Z55ELは828,800円（税抜）、ZEFT R60ITは559,800円（税抜）、ZEFT Z57Tは399,800円（税抜）となる。いずれも送料無料だ。
注目のZEFT Z55ELは、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070 Ti、128GB DDR5メモリ、2000GB SSDを組み合わせたハイエンド構成だ。ケースはNZXT H9 FLOW RGB ホワイト、チップセットはintel Z890、1000W 80Plus gold電源を採用する。
同じくセール対象のZEFT R60ITは、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを搭載し、32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備える。ケースはAntec P10 FLUX、1000W 80Plus gold電源という構成で、処理性能と安定性の両立を意識したモデルだ。
さらにZEFT Z57Tはintel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5070を採用し、32GB DDR5メモリ、1000GB SSD、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケース、850W 80Plus gold電源を組み合わせる。こちらはより手に取りやすい価格帯で、最新世代のゲーミング環境を整えたい層に向く。
パソコンショップSEVENの今回の限定セールは、他にも含めて全10商品が対象となる。価格は通常価格からの割引後の特価表示となり、購入希望者はセール特設ページから各機種の詳細を確認できる。開催は1日限りのため、構成や在庫状況を早めに確認する価値がある。最新パーツを搭載したBTOパソコンを検討しているユーザーにとって、見逃しにくい販売機会だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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