ASUS JAPANは、AMDおよびカプコンとのコラボレーションによる数量限定グラフィックスカード「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Onimusha Way of the Sword Edition」を発売した。PC版『鬼武者 Way of the Sword』のSteam引き換えコードを同梱する。

この製品の特徴は、戦国ダークファンタジーの世界観を反映した特別デザインと、最新世代GPUの組み合わせにある。カスタムシュラウドとバックプレートには「鬼の籠手」をモチーフにした意匠を採用し、付属品にもコラボデザインを反映する。ゲーム本編とグラフィックスカードを一体で楽しめるバンドル構成で、コレクション性と実用性を両立したモデルだ。

GPUにはRadeon RX 9070 XTを搭載し、AMDのRDNA 4アーキテクチャと16GB VRAMを備える。冷却面では、GPUヒートスプレッダの表面積を5％拡大するMaxContact設計とフェーズチェンジGPUサーマルパッドを採用し、熱伝導と放熱効率を高めた。さらに、3連Axial-techファンが標準比で最大31％多い風量を供給し、外側2基を反時計回りに回すことで乱流を抑制するという。55°C未満ではファンを停止し、60°C以上で再起動する制御により、静音性と冷却性能のバランスを取る構成だ。

筐体は通気性の高いエクソスケルトン構造で、高品質なダイカストシュラウドとアルミ製バックプレートを組み合わせている。これによりPCBのたわみを抑えつつ、大型ベントで熱を効率よく逃がすとしている。高負荷なゲームプレイや長時間のレンダリング用途でも、耐久性と安定動作を重視した設計が際立つ製品だ。